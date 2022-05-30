Объединенные силы отразили восемь атак врага на Донбассе. На двух точках бои продолжаются

Украинские защитники отбили восемь атак врага 30 мая. На двух локациях бои еще продолжаются, сообщает Группировка Объединенных сил.

Украинские бойцы уничтожили:

1 вражеский танк;

4 артиллерийские системы;

5 боевых бронированных машин;

2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.

В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.