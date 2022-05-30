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Объединенные силы отразили восемь атак врага на Донбассе. На двух точках бои продолжаются

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 22:53
Объединенные силы отразили восемь атак врага на Донбассе. На двух точках бои продолжаются - Фото
Уничтоженный российский танк Т-90М Прорыв в Украине (скриншот видео)

Украинские защитники отбили восемь атак врага 30 мая. На двух локациях бои еще продолжаются, сообщает Группировка Объединенных сил.

Украинские бойцы уничтожили:

  • 1 вражеский танк;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.

В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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Катерина Амеліна
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