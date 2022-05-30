Объединенные силы отразили восемь атак врага на Донбассе. На двух точках бои продолжаются
30.05.2022, 22:53
Уничтоженный российский танк Т-90М Прорыв в Украине (скриншот видео)
Украинские защитники отбили восемь атак врага 30 мая. На двух локациях бои еще продолжаются, сообщает Группировка Объединенных сил.
Украинские бойцы уничтожили:
- 1 вражеский танк;
- 4 артиллерийские системы;
- 5 боевых бронированных машин;
- 2 вражеских автомобиля.
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В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
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