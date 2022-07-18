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Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении. Их атаки отбиты – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 18:37
Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении. Их атаки отбиты – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое – Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел, говорится в сводке Генштаба ВСУ.   

На Харьковском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью недопущения продвижения наших войск в сторону государственной границы. 

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На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в направлении Изюм–Барвенково.  

Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки. 

На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. 

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка–Григорьевка, Золотаревка–Верхнекаменское, Золотаревка–Серебрянка и Лисичанский НПЗ–Верхнекаменское. Успеха не имел. Боевые действия продолжаются. 

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Майского и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. 

Наши защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка–Углегорская ТЭС. 

На Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не вел. 

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления сил обороны, активно ведет воздушную разведку БПЛА. 

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. 

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ оккупатны ВСУ атаки потери РФ
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