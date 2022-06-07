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Оккупанты не могут продвигаться в Харьковской области. Усилили обстрелы мирных – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 19:44
Оккупанты не могут продвигаться в Харьковской области. Усилили обстрелы мирных – глава ОВА - Фото
Фото: Олег Синегубов/Facebook

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска потеряли возможность продвигаться вглубь области и перешли на массированный обстрел Харькова и населенных пунктов области.  

"Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. Зато оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", – сообщил глава ОВА. 

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Сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.  

По предварительной информации, погибли по меньшей мере три человека. Еще как минимум шесть человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших уточняется.  

Синегубов предупреждает, что обстрелы сегодня еще могут продолжиться: "Находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях". 

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Роман Брыль
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ВСУ олег синегубов российские оккупанты обстрел мирных Харьковская ОВА
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