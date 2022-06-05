Российские оккупанты опять обстреливают Харьков. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги!" – обратился Синегубов к харьковчанам.

О "прилетах" также сообщают в соцсетях.

Ночью 4 июня оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром в Харьковском районе, в результате чего повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

Оксана Житнюк

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