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Российские оккупанты опять обстреливают Харьков

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 23:21
Российские оккупанты опять обстреливают Харьков - Фото
Олег Синегубов (Скриншот из видеозаписи)

Российские оккупанты опять обстреливают Харьков. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги!" – обратился Синегубов к харьковчанам.

О "прилетах" также сообщают в соцсетях.

  • Ночью 4 июня оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром в Харьковском районе, в результате чего повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации. 
Оксана Житнюк
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