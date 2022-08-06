Оккупанты понесли значительные потери возле Авдеевки и отступили – Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка –Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

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На Бахмутском направлении штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

На Краматорском и Харьковском направлениях противник наступательных действий не вел.

На Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

5 августа Генштаб сообщил, что ВСУ отбили попытки атак РФ на Лозовое и Марьинку.

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Роман Брыль

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