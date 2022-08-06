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Оккупанты понесли значительные потери возле Авдеевки и отступили – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 18:29
Оккупанты понесли значительные потери возле Авдеевки и отступили – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Авдеевском направлении наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка –Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. 

На Славянском направлении отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли. 

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На Бахмутском направлении штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел. 

На Краматорском и Харьковском направлениях противник наступательных действий не вел. 

На Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории. 

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ ВСУ оккупанты авдеевка Херсон отступление
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