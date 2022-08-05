ВСУ отбили попытки атак РФ на Лозовое и Марьинку – сводка Генштаба ВСУ

Россияне пытались вести наступления на Лозовое и Марьинку, но на обоих участках получили отпор и отошли. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Донецкое направление

Враг сосредотачивает силы в районе Бахмута и Авдеевки с задачей захватить Соледар и Бахмут и оттеснить ВСУ от западной окраины Донецка.

Войска РФ вели наступление в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, но успеха не имели и отошли.

Из танков и артиллерии обстреляны районы Северска, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы, возле Вершины нанесен авиационный удар.

Авдеевское направление

Артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлова и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Красногоровки, Авдеевки и Песков.

Черниговская и Сумская области

Россияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч и Старикове Сумской области.

Харьковское направление

Россияне вели обстрелы в районах Харькова, Русской Лозовой, Коробочкина, Черкасских Тишек, Старого Салтова, Верхнего Салтова, проводили разведку БПЛА.

Северское направление

Противник удерживает в Брянской и Курской областях отдельные подразделения войск Западного военного округа, проводит оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.

Славянское направление

Противник наступления не вел, обстреливал из артиллерии районы Богородичного, Долины, Дибровного, Большой Камышевахи и Родного.

Новопавловское и Запорожское направления

Из танков и артиллерии обстреляны районы Марьинки, Владимировки, Новомихайловки, Большой Новоселки, Новоандреевки, Каменского, Новоселки, Волшебного, Новополья, Гуляйполя и Нескучного.

ВСУ успешно отразили штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

Южнобужское направление

Обстрелы районов Посад-Покровского, Степной Долины, Лупарева, Новониколаевки, Новогригорьевки, Красной Долины, Зеленой Рощи, Андреевки, Трудолюбовки, Нововоронцовки, Тополина, Потемкина, Ольгина, Никополя. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.

Россияне попытались наступать в направлении на Лозовое, но получили отпор и отошли.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что РФ наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе, хочет продвинуться на запад от Донецка.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.