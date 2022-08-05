UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отбили попытки атак РФ на Лозовое и Марьинку – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 19:28
ВСУ отбили попытки атак РФ на Лозовое и Марьинку – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Россияне пытались вести наступления на Лозовое и Марьинку, но на обоих участках получили отпор и отошли. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Донецкое направление

Враг сосредотачивает силы в районе Бахмута и Авдеевки с задачей захватить Соледар и Бахмут и оттеснить ВСУ от западной окраины Донецка.

Войска РФ вели наступление в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, но успеха не имели и отошли.

Из танков и артиллерии обстреляны районы Северска, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы, возле Вершины нанесен авиационный удар.

Авдеевское направление

Артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлова и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Красногоровки, Авдеевки и Песков.

Черниговская и Сумская области

Россияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч и Старикове Сумской области.

Харьковское направление

Россияне вели обстрелы в районах Харькова, Русской Лозовой, Коробочкина, Черкасских Тишек, Старого Салтова, Верхнего Салтова, проводили разведку БПЛА.

Северское направление

Противник удерживает в Брянской и Курской областях отдельные подразделения войск Западного военного округа, проводит оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.

Славянское направление

Противник наступления не вел, обстреливал из артиллерии районы Богородичного, Долины, Дибровного, Большой Камышевахи и Родного.

Новопавловское и Запорожское направления

Из танков и артиллерии обстреляны районы Марьинки, Владимировки, Новомихайловки, Большой Новоселки, Новоандреевки, Каменского, Новоселки, Волшебного, Новополья, Гуляйполя и Нескучного.

ВСУ успешно отразили штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

Южнобужское направление

Обстрелы районов Посад-Покровского, Степной Долины, Лупарева, Новониколаевки, Новогригорьевки, Красной Долины, Зеленой Рощи, Андреевки, Трудолюбовки, Нововоронцовки, Тополина, Потемкина, Ольгина, Никополя. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.

Россияне попытались наступать в направлении на Лозовое, но получили отпор и отошли.

  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что РФ наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе, хочет продвинуться на запад от Донецка.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ сводка генштаб сводка генштаба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 