Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка: сводка Генштаба

Враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

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На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность обстрелов наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях.

Военнослужащие РФ грабят мирных жителей. В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.

Россия нанесла авиаудары через границу по Сумской и Харьковской областям: утренняя сводка Генштаба.

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Роман Брыль

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