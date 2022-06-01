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Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 19:20
Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка: сводка Генштаба - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.  

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет. 

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На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел. 

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили. 

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск. 

Противник увеличил интенсивность обстрелов наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев. 

На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях.  

Военнослужащие РФ грабят мирных жителей. В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода. 

Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет. 

  • Россия нанесла авиаудары через границу по Сумской и Харьковской областям: утренняя сводка Генштаба.  

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Роман Брыль
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