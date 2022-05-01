Оккупанты в 50 км от Кривого Рога. Несут потери от контрударов ВСУ – Вилкул

Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от Кривого Рога. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Сегодня орки вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Князевки и Таврийского", – уточтонил Вилкул.

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По его словам, в течение недели противник предпринимал неоднократные попытки штурмовых действий по направлению к Кривому Рогу с целью выхода на административные границы Херсонской области. В частности, в районах населенных пунктов Ивановка и Заградовка.

Все атаки врага были успешно отбиты ВСУ. Оккупанты понесли значительные потери как в живой силе, так и военной технике. В том числе – БМП и танках.

"Наши войска не только обороняются, но и проводят успешные превентивные операции, чтобы не давать врагу организовывать наступления. Из того, что можно рассказывать – в районе Великой Александровки в Херсонской области был уничтожен склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага, более 70 человек убитыми. Были проведены и проводятся другие операции, но по понятным причинам я не могу о них рассказывать", – написал Вилкул в telegram.

Он добавил, что вся инфраструктура Кривого Рога работает стабильно. Постоянно ведется работа по укреплению рубежей обороны города и региона. Строятся новые укрепления, совершенствуются ранее построенные.

"Я не могу раскрывать подробную информацию, но для понимания – речь идет о сотнях сооружений. Мы готовы к любому развитию событий", – сказал Вилкул.

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Роман Брыль

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