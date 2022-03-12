Оккупанты временно захватили 70% Луганской области – глава ОГА

70% территорий Луганской области оккупированы российскими войсками. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время Луганская область является одной из самых горячих точек:

"Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду – Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас так проходит линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры", – сообщил он.

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Также на новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами. На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение и разгонять фейки, отметил Гайдай.

Уляна Букатюк

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