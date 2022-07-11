Оккупанты все чаще дезертируют. ВСУ отбили очередной штурм возле Марьинки – Генштаб ВСУ

В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках окружения группировки Сил обороны в Донецкой области, удержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

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Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе. Враг обстреливал из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Харькова и окрестных населенных пунктов.

Враг нанес удары из вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки.

На Славянском направлении обстреливает населенные пункты, нанес авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм оккупантов.

На Краматорском и Бахмутском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреливали населенные пункты. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Ведет огонь для сковывания действий наших войск.

На Сиверском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Обстреляли районы Карповичей и Николаевки в Черниговской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Утром 11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что попытка штурма россиян на Марьинку провалилась: оккупанты бежали.

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Роман Брыль

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