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Попытка штурма россиян на Марьинку провалилась: оккупанты бежали назад – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 07:27
Попытка штурма россиян на Марьинку провалилась: оккупанты бежали назад – Генштаб - Фото
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Российские оккупанты вместе с коллаборационистами в очередной раз попытались наступать в направлении Марьинки в Донецкой области, но получили такой отпор, что бежали назад. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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"Очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно бежали назад", – отметили там.

Так же успешно силы обороны отразили штурм армии России на Славянском направлении на Краснополье.

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На Новопавловском направлении враг проводит штурмовые действия для улучшения своего тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты там систематически накрывают огнем позиции ВСУ, чтобы сковывать их действий. Активизировалась авиация РФ.

На Донецком направлении разведка видит подготовку подразделений россиян к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

  • По словам главы Минобороны, президент Зеленский поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации юга.
  • 10 июля в бундестаге сказали канцлеру Шольцу, что Германия "столкнется с исторически важными проблемами", если и дальше не будет давать ВСУ много тяжелых вооружений.
Евгений Пилипенко
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война Марьинка сводка генштаб
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