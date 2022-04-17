Основная команда ФК "Прикарпатье" почти в полном составе пошла в армию

14 футболистов и тренеры футбольного клуба "Прикарпатье", который до войны выступал в Первой лиге, вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом клуб сообщил на своем сайте в воскресенье и назвал это беспрецедентным случаем с начала войны.

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Капитан "Прикарпатья" Василий Цюцюра сказал, что футболисты пока проходят обучение: учатся стрелять, ходят в караул.

"Был страх не то что бы служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ", – сказал он.

Чемпионат Украины по футболу прервался из-за войны. "Прикарпатье" занимало седьмое место из 16 команд Первой лиги.

Андрей Водяный

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