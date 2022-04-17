UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Основная команда ФК "Прикарпатье" почти в полном составе пошла в армию

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 16:59
Основная команда ФК
Фото: телеканал Футбол

14 футболистов и тренеры футбольного клуба "Прикарпатье", который до войны выступал в Первой лиге, вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом клуб сообщил на своем сайте в воскресенье и назвал это беспрецедентным случаем с начала войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Капитан "Прикарпатья" Василий Цюцюра сказал, что футболисты пока проходят обучение: учатся стрелять, ходят в караул.

"Был страх не то что бы служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ", – сказал он.

  • Чемпионат Украины по футболу прервался из-за войны. "Прикарпатье" занимало седьмое место из 16 команд Первой лиги.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ивано-франковск война с россией фк прикарпатье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 