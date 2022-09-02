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Перед визитом МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 18:40
Перед визитом МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Перед приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.  

В Генштабе подтвердили, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений. 

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Также Генштаб сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию Крыма награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках. 

На Южнобугском направлении ВСУ успешно отразили атаку противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного. 

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка. 

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются. 

На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опросное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны враг был отброшен.  

На Славянском, Краматорском, Запорожском и Новопавловском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции ВСУ и населенные пункты. 

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Роман Бриль
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Генштаб ВСУ Херсон МАГАТЭ кадыровцы заэс сводка генштаба
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