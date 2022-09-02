Перед визитом МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС – Генштаб

Перед приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе подтвердили, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях