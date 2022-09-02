Перед визитом МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС – Генштаб
Перед приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
В Генштабе подтвердили, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений.
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Также Генштаб сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию Крыма награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.
На Южнобугском направлении ВСУ успешно отразили атаку противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного.
На Харьковском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опросное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны враг был отброшен.
На Славянском, Краматорском, Запорожском и Новопавловском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции ВСУ и населенные пункты.
- 2 августа Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд атак армии РФ, одна из них было на юге.
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