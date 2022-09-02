ВСУ отбили ряд наступлений армии РФ, одно из них было на юге: сводка Генштаба

Украинские военные отбили ряд наступлений и штурмов армии России, в том числе под Бахмутом и на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

РФ пытается не допустить потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области, пытается найти слабые места в украинской обороне и улучшить тактическое положение.

Харьковское – РФ била из танков и артиллерии, нанесла авиаудары в районах Шестаково, Байрака, Русских Тишек и Веселого. Славянское – РФ обстреляла гражданскую и военную инфраструктуру в районах Долины, Краснополья, Бражковки, Дибровного.

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Донбасс

Враг сосредоточен на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Краматорском и Новопавловском, пытается сковать украинские силы и не допустить их переброски на другие направления.

Краматорское – РФ вела обстрелы возле ряда населенных пунктов, нанесла авиаудар возле Верхнекаменского. Бахмутское – враг вел обстрелы, ударил авиацией, украинские военные отбили наступления в направлениях на Бахмут, Бахмутское, Веселую Долину и Майорск. Авдеевское – российские обстрелы, ВСУ отбили наступления в районах Опытного, Первомайского, Невельского и штурмовые действия на направлениях на Авдеевку и Красногоровку.

Новопавловское, Запорожское – российские обстрелы, без активных наступательных действий армии РФ.

Юг

Враг сосредоточен на обороне позиций, бил танками, артиллерией, авиацией. ВСУ остановили наступательные действия в направлении на Потемкино.

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений, остается угроза ракетных и авиаударов из Беларуси. Северское – у границ находятся отдельные российские подразделения, враг обстрелял Черниговскую и Сумскую области.

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Марко Сировой

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