Юг. ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов под Херсоном и переправу – сводка

Украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов армии России под Херсоном и еще одну переправу, работали авиация и ракетно-артиллерийские войска. Об этом сообщается в утренней сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами и топливом, логистическим мощностям. Ракетно-артиллерийские подразделения били по девяти пунктам управления, двум паромным переправам, двум пунктам управления БПЛА, средствам ПВО и скоплению врага.

За боевой день армия России потеряла на юге 102 военных, шесть танков, гаубицу "Мста-Б", РСЗО "Град", 120-мм миномет, восемь единиц автобронетехники.

Уничтожено пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Херсонском районах. Поражен пункт управления дронами возле Правдино и паромная переправа у Казацкого. ВСУ продолжают огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

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Россияне пытаются удержать оборону на суше, бьют артиллерией, минометами, авиацией и ракетами. Трижды в течение дня они били авиацией по позициям ВСУ в Бериславском районе, без потерь, один из российских штурмовиков поражен.

Также враг сбросил фугасные 500-кг бомбы в Николаевском районе, ранен местный житель. Из истребителя Су-35 оккупанты выпустили ракету по Березнеговатской общине – ее сбила ПВО.

По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге.

В ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.

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Марко Сировой

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