Подбиты семь танков, семь единиц бронетехники, отбиты четыре атаки. Итоги дня в ООС
29.03.2022, 23:04
Иллюстративное фото, уничтоженная техника окупантов, фото - ВСУ
За сутки в зоне ООС военнослужащие ВСУ отразили четыре атаки врага, сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил.
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Украинские защитники уничтожили семь танков, семь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники.
Также уничтожена одна противотанковая пушка МТ-12 оккупантов.
Также уничтожена одна противотанковая пушка МТ-12 оккупантов.
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