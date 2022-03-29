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Подбиты семь танков, семь единиц бронетехники, отбиты четыре атаки. Итоги дня в ООС

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 23:04
Подбиты семь танков, семь единиц бронетехники, отбиты четыре атаки. Итоги дня в ООС - Фото
Иллюстративное фото, уничтоженная техника окупантов, фото - ВСУ
За сутки в зоне ООС военнослужащие ВСУ отразили четыре атаки врага, сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил.

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Украинские защитники уничтожили семь танков, семь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники.

Также уничтожена одна противотанковая пушка МТ-12 оккупантов.
Валерия Давыдова
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оос война
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