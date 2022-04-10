Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото

Россия собрала большое количество истребителей на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщается в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На снимках от 9 апреля видны не менее 32 истребителя Су-27, один Ил-76 и другие самолеты. Все они дислоцируются на воронежской авиабазе Балтимор, открытой после многолетней реконструкции в ноябре 2021 года.

Авиабаза возле Воронежа, вероятно, является передовой для самолетов российских ВКС, выполняющих полеты над Украиной.

По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российская армия взимает до 60 000 военных для битвы на Донбассе. Он ожидает, что наступление может начаться через три-четыре дня. Гайдай сказал, что армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% совершить прорыв" и не повторить "дебильного блицкрига".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.