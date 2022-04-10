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Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 20:29
Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото - Фото
Фото: EPA

Россия собрала большое количество истребителей на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщается в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

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На снимках от 9 апреля видны не менее 32 истребителя Су-27, один Ил-76 и другие самолеты. Все они дислоцируются на воронежской авиабазе Балтимор, открытой после многолетней реконструкции в ноябре 2021 года.

Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото

Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото

Авиабаза возле Воронежа, вероятно, является передовой для самолетов российских ВКС, выполняющих полеты над Украиной.

  • По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российская армия взимает до 60 000 военных для битвы на Донбассе. Он ожидает, что наступление может начаться через три-четыре дня. Гайдай сказал, что армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% совершить прорыв" и не повторить "дебильного блицкрига".
Андрей Водяный
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война с россией
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