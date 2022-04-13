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Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 13:25
Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены - Фото
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Российские войска утром 13 апреля нанесли ракетный удар по поселку Черкасское возле Славянска. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что там повреждены многоквартирные дома, семь человек ранены.

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"Россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", – написал Кириленко в Telegram.

Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены

Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены

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Андрей Водяный
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Донецкая область ракетный удар война с россией
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