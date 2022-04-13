Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены

Российские войска утром 13 апреля нанесли ракетный удар по поселку Черкасское возле Славянска. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что там повреждены многоквартирные дома, семь человек ранены.

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"Россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", – написал Кириленко в Telegram.

Россия обстреливает города и села по всей линии фронта.

В Авдеевке обстреляли жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.

Ночью 13 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине. В результате обстрела пассажирские поезда на этом направлении задержались на несколько часов.

Андрей Водяный

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