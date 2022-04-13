Поселок возле Славянска попал под ракетный удар России. Семь человек ранены
13.04.2022, 13:25
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Российские войска утром 13 апреля нанесли ракетный удар по поселку Черкасское возле Славянска. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что там повреждены многоквартирные дома, семь человек ранены.
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"Россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", – написал Кириленко в Telegram.
Россия обстреливает города и села по всей линии фронта.
В Авдеевке обстреляли жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.
- Ночью 13 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине. В результате обстрела пассажирские поезда на этом направлении задержались на несколько часов.
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