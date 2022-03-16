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"Постов из отелей Турции или Израиля мало. Действуйте" – Резников к "прозревшим" россиянам

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 21:53
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Чтобы смягчить свою вину перед украинцами, гражданам РФ следует действовать и выходить на улицы российских городов. Постов о раскаянии слишком мало.

Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам по итогам трех недель войны.

Резников обратился к гражданам страны-захватчицы, особенно "прозревшим" публичным лицам: "Сегодня ровно 8 лет с момента военного преступления – имитации "референдума", который Кремль совершил в Крыму. Война длится не 20 дней. А свыше 8 лет. Вы могли об этом забыть, но мы все помним".

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Чтобы смягчить свою вину перед украинским народом, "прозрения" россиян недостаточно, подчеркнул Резников:

"Если хотите смягчить свою вину, необходимо деятельное раскаяние. Так говорит закон. Действуйте. Активное сопротивление военной авантюре".

Поэтому украинский министр призвал доказывать "раскаяние" не постами из турецких или израильских отелей, а выходом на улицы российских городов: "Способ сменить свое место в списке военных преступников. Не имитируйте. Действуйте", – призвал Резников.

Уляна Букатюк
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Алексей Резников обращение россияне
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