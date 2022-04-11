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Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний – Геращенко

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 12:08
Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний – Геращенко - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний, которые могли использоваться в поддержку войны в Украине. Об этом сообщает Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

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В частности, речь о компаниях, причастность которых к РФ скрывалась с 2014 года путем перерегистрации бенефициаров. Среди них компании, импортировавшие в Украину товары из РФ напрямую или прикрываясь Беларускими компаниями даже во время полномасштабного вторжения в Украину, а также получавшие займы от российских компаний и их офшоров.

О деятельности этих компаний уже проинформированы почти все украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг, а все операции поставлены на контроль с возможностью дальнейшего блокирования счетов.

Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией.

Валерия Давыдова
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Россия война Нацполиция геращенко
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