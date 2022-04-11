Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний – Геращенко

Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний, которые могли использоваться в поддержку войны в Украине. Об этом сообщает Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



В частности, речь о компаниях, причастность которых к РФ скрывалась с 2014 года путем перерегистрации бенефициаров. Среди них компании, импортировавшие в Украину товары из РФ напрямую или прикрываясь Беларускими компаниями даже во время полномасштабного вторжения в Украину, а также получавшие займы от российских компаний и их офшоров.



О деятельности этих компаний уже проинформированы почти все украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг, а все операции поставлены на контроль с возможностью дальнейшего блокирования счетов.

Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.