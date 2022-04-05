Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе приедет в Киев
05.04.2022, 13:15
Урсула фон дер Ляйен (фото - Olivier Hoslet, EPA)
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев.
Об этом в Twitter написал Эрик Мамер, представитель президента Еврокомиссии.
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