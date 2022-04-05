Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе приедет в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев.



Об этом в Twitter написал Эрик Мамер, представитель президента Еврокомиссии.

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Политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, накануне благотворительного мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится 9 апреля в Варшаве.

1 апреля Председатель Европарламента Роберта Метсола стала первым руководителем института ЕС, которая решила приехать в Украину с начала российского вторжения.

Валерия Давыдова

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