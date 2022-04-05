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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе приедет в Киев

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 13:15
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе приедет в Киев - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - Olivier Hoslet, EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев.

Об этом в Twitter написал Эрик Мамер, представитель президента Еврокомиссии.

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Политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, накануне благотворительного мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится 9 апреля в Варшаве.

Валерия Давыдова
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война киев еврокомиссия Владимир Зеленский﻿
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