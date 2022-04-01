Глава Европарламента едет в Украину – первой из лидеров ЕС за время войны
01.04.2022, 02:53
Роберта Метсола (Фото: twitter.com/EP_President)
Председатель Европарламента Роберта Метсола станет первым руководителем института ЕС, который посетит Украину с начала российского вторжения. Об этом сообщает Politico.
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Метсола написала у себя в Twitter: "На пути в Киев", и опубликовала свою фотографию на фоне вагона Укрзализныци.
По словам официального представителя председателя ЕП Юри Лааса, Метсола передаст Украине "послание поддержки и надежды от имени Европейского парламента".
Подробности о поездке или повестке дня Метсола заранее не сообщают из соображений безопасности, сказал представитель ЕП.
- 16 марта в Киев приезжали вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии – Петер Фиала и Словении – Янез Янша.
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