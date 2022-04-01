UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Европарламента едет в Украину – первой из лидеров ЕС за время войны

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 02:53
Глава Европарламента едет в Украину – первой из лидеров ЕС за время войны - Фото
Роберта Метсола (Фото: twitter.com/EP_President)

Председатель Европарламента Роберта Метсола станет первым руководителем института ЕС, который посетит Украину с начала российского вторжения. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Метсола написала у себя в Twitter: "На пути в Киев", и опубликовала свою фотографию на фоне вагона Укрзализныци.

По словам официального представителя председателя ЕП Юри Лааса, Метсола передаст Украине "послание поддержки и надежды от имени Европейского парламента".

Подробности о поездке или повестке дня Метсола заранее не сообщают из соображений безопасности, сказал представитель ЕП.

Глава Европарламента едет в Украину – первой из лидеров ЕС за время войны
  • 16 марта в Киев приезжали вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии – Петер Фиала и Словении – Янез Янша.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Роберта Метсола визит война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 