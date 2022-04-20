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ПЦУ канонизировала Сагайдачного. Прославление в лике святых состоялось в Софии Киевской

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 14:33
ПЦУ канонизировала Сагайдачного. Прославление в лике святых состоялось в Софии Киевской - Фото
Фото: Национальный художественный музей

Православная церковь Украины канонизировала гетмана Петра Сагайдачного. Его прославление в лике святых на общецерковном уровне впервые состоялось в среду в Софии Киевской.

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"Мы прославляем на общецерковном уровне нашего украинского святого – святого благоверного гетмана Петра Сагайдачного. Он прославлен в лике святых, зачислен нашей Православной церковью Украины", – сказал во время богослужения митрополит Епифаний.

Гетман Конашевич-Сагайдачный был канонизирован 25 мая 2011 архиерейским собором Украинской автокефальной православной церкви, вошедшей в состав Православной церкви Украины во время объединительного собора в декабре 2018 года. Церковное прославление святого на местном уровне впервые состоялось 17 июля 2011 в городе Самбор Львовской области.

ПЦУ признала эту канонизацию и в 2020 году установила 20 апреля днем памяти святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для всецерковного почитания.

Прославление святого состоялось только после начала полномасштабной российско-украинской войны. Его приурочили к 400-летию со дня смерти гетмана.

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Андрей Водяный
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епифаний пцу гетьман сагайдачный
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