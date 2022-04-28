Ракетный удар по Киеву. Кулеба назвал действия России варварством
28.04.2022, 22:10
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "гнусным актом варварства" обстрел Россией центра Киева во время визита генсека ООН и премьер-министра Болгарии. Об этом Кулеба написал в Twitter.
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"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз в тот момент, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков посещают нашу столицу. Этим гнусным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру" – заявил Кублеба.
- Вечером 28 апреля Россия обстреляла ракетами Киев и область.
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