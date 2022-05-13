Россия будет наращивать провокации в Черниговской области: усиливает артиллерию – Генштаб
РФ перебрасывает дополнительные подразделения артиллерии в приграничные районы Брянской области, чтобы нарастить провокационные обстрелы по Черниговской области, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Слобожанском направлении враг перегруппировывает подразделения, пополняя запасы вооружения и топлива.
Также пытались закрепиться в районе Александровки (Лиманское направление). Безуспешно штурмовали направление населенного пункта Орехово.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.
В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.
Потери оккупантов за сутки
ВСУ за прошедшие сутки в ответ удалось поразить семь воздушных целей: пять БпЛА типа "Орлан-10", один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.
Отразить 18 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях, уничтожить 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники.
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