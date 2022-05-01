Россия несет потери на Донбассе и готовит плацдарм для наступления на Кривой Рог – Генштаб

Российская армия в воскресенье понесла потери в Рубежном и Попасной, где продолжаются боевые действия, и рядом с другими населенными пунктами на Донбассе. На юге Украины враг пытается создать плацдарм для наступления на Кривой Рог, говорится в сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Уды и Прудянка (север Харьковской области, у границы с Белгородской областью). Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов, восточнее Харькова.

На Изюмском направлении Россия пыталась вести наступательные действия, но безуспешно – с потерями в живой силе и технике.

Потери были также в Рубежном и Попасной, над которыми Россия пытается установить полный контроль, и в районе населенных пунктов Времевка и Зеленое Поле в Донецкой области. Штурмовые действия РФ в районе Озерного и Марьинки были безуспешными.

На Южнобужском направлении Россия пытается выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев, особенно на Кривой Рог.

На остальных направлениях сегодня было спокойно, кроме севера Черниговской области, где враг обстрелял украинские позиции в районе Сеньковки. На Сумском направлении россияне проводили воздушную разведку с применением БПЛА.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.