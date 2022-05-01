UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия несет потери на Донбассе и готовит плацдарм для наступления на Кривой Рог – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 18:56
Россия несет потери на Донбассе и готовит плацдарм для наступления на Кривой Рог – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в воскресенье понесла потери в Рубежном и Попасной, где продолжаются боевые действия, и рядом с другими населенными пунктами на Донбассе. На юге Украины враг пытается создать плацдарм для наступления на Кривой Рог, говорится в сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Уды и Прудянка (север Харьковской области, у границы с Белгородской областью). Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов, восточнее Харькова.

На Изюмском направлении Россия пыталась вести наступательные действия, но безуспешно – с потерями в живой силе и технике.

Потери были также в Рубежном и Попасной, над которыми Россия пытается установить полный контроль, и в районе населенных пунктов Времевка и Зеленое Поле в Донецкой области. Штурмовые действия РФ в районе Озерного и Марьинки были безуспешными.

На Южнобужском направлении Россия пытается выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев, особенно на Кривой Рог.

На остальных направлениях сегодня было спокойно, кроме севера Черниговской области, где враг обстрелял украинские позиции в районе Сеньковки. На Сумском направлении россияне проводили воздушную разведку с применением БПЛА.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 