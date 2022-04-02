Россия ночью обстреляла Лисичанск и соседнюю Тошковку. Повреждены семь домов

Российские войска ночью 2 апреля обстреляли город Лисичанск в Луганской области и соседний поселок Тошковка. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

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В результате обстрела в Лисичанске повреждены пять домов, в Тошковке – два. Информации о пострадавших пока что нет.

Всего в течение суток под российские обстрелы попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Березовое и Тошковка.

Поврежден или разрушен 31 объект: 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры.

Один житель Рубежного ранен.

В Луганской области за сутки отбили девять атак, в ходе которых, по официальной информации, было уничтожено 8 танков, 44 единицы бронированной техники, 16 автомобилей, 10 артиллерийских систем, 3 беспилотника.

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Андрей Водяный

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