Россия обстреляла Александрию в Кировоградской области
16.04.2022, 02:50
Фото: Сергій Кузьменко / Facebook
Город Александрия в Кировоградской области вечером в пятницу попал под ракетный обстрел. Об этом сообщил городской голова Сергей Кузьменко.
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По его словам, россиянин нанесли удар в 22:26 по инфраструктурному объекту. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Информации о пострадавших от обстрела пока нет.
Александрия – районный центр на востоке Кировоградской области, где проживает более 75 000 человек.
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