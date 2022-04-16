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Россия обстреляла Александрию в Кировоградской области

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 02:50
Россия обстреляла Александрию в Кировоградской области - Фото
Фото: Сергій Кузьменко / Facebook

Город Александрия в Кировоградской области вечером в пятницу попал под ракетный обстрел. Об этом сообщил городской голова Сергей Кузьменко.

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По его словам, россиянин нанесли удар в 22:26 по инфраструктурному объекту. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Информации о пострадавших от обстрела пока нет.

Александрия – районный центр на востоке Кировоградской области, где проживает более 75 000 человек.

Андрей Водяный
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александрия кировоградская область война с россией ракетный обстрел
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