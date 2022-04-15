UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: пятеро погибли, 15 – ранены

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 20:13
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: пятеро погибли, 15 – ранены - Фото
Виталий Ким (скриншот с видео)

Сегодня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными боеприпасами. Погибли пять человек, 15 — ранены. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При этом, по его информации, один из погибших получил смертельные ранения, подняв неразорвавшийся снаряд.

"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – написал Ким.

  • Сегодня российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Николаев виталий ким
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 