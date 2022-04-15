Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: пятеро погибли, 15 – ранены

Сегодня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными боеприпасами. Погибли пять человек, 15 — ранены. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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При этом, по его информации, один из погибших получил смертельные ранения, подняв неразорвавшийся снаряд.

"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – написал Ким.

Сегодня российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев.

Вадим Ребрина

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