Оккупанты обстреляли жилой квартал Харькова: семеро погибших, среди них ребенок

Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

Синегубов призвал всех жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.

Ранее сегодня в результате обстрела эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Боровая Изюмского района Харьковской области, по предварительным данным, погибли семь человек, 27 получили ранения.

Также оккупанты обстреляли сегодня автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области. Есть раненые и погибшие.

Вадим Ребрина

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