Оккупанты обстреляли жилой квартал Харькова: семеро погибших, среди них ребенок
15.04.2022, 19:18
Олег Синегубов (скриншот с видео)
Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.
Синегубов призвал всех жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.
- Ранее сегодня в результате обстрела эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Боровая Изюмского района Харьковской области, по предварительным данным, погибли семь человек, 27 получили ранения.
- Также оккупанты обстреляли сегодня автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области. Есть раненые и погибшие.
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