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Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Луганской области: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 19:04
Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Луганской области: есть погибшие и раненые - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Оккупанты обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области. Есть раненые и погибшие. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Россияне открыли огонь по двум автобусам, которые вывозили людей из Старобельска в Днепр.

Детали устанавливаются, написала Денисова.

Ранее сегодня в результате обстрела эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Боровая Изюмского района Харьковской области, по предварительным данным, погибли семь человек, 27 получили ранения.

Омбудсмен отметила, что такие действия оккупантов являются военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты.

Вадим Ребрина
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Людмила Денисова обстрел война эвакуация старобельск
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