Россия обстреляла жилые кварталы Николаева. Трое погибших
04.06.2022, 16:20
Фото: Олександр Сєнкевич/Facebook
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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По состоянию на 15:00 известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу.
Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.
"Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу сообщить вам впоследствии", – написал мэр в Facebook.
- Утром 28 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, повреждены жилые дома, есть раненые.
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