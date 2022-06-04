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Россия обстреляла жилые кварталы Николаева. Трое погибших

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 16:20
Россия обстреляла жилые кварталы Николаева. Трое погибших - Фото
Фото: Олександр Сєнкевич/Facebook

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район, сообщил мэр города Александр Сенкевич.   

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По состоянию на 15:00 известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу.  

Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики. 

"Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу сообщить вам впоследствии", – написал мэр в Facebook.  

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Роман Брыль
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обстрел Николаев александр сенкевич российские оккупанты
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