Ракетный удар по жилому кварталу Николаева, есть раненые – фото

Утром 28 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, повреждены жилые дома, есть раненые. Об этом написал в Telegram мэр Александр Сенкевич.

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Сенкевич написал, что целью оккупантов стали жилые дома.

"Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу позже," – написал он.

В ночь с 27 на 28 мая российская армия вела активные обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие.

Сергей Бережной

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