Ракетный удар по жилому кварталу Николаева, есть раненые – фото
28.05.2022, 13:38
Результаты обстрела Николаева 28 мая (Фото - Головне управління ДСНС у Миколаївській області)
Утром 28 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, повреждены жилые дома, есть раненые. Об этом написал в Telegram мэр Александр Сенкевич.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сенкевич написал, что целью оккупантов стали жилые дома.
"Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу позже," – написал он.
- В ночь с 27 на 28 мая российская армия вела активные обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии