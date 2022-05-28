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Ракетный удар по жилому кварталу Николаева, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 13:38
Ракетный удар по жилому кварталу Николаева, есть раненые – фото - Фото
Результаты обстрела Николаева 28 мая (Фото - Головне управління ДСНС у Миколаївській області)

Утром 28 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, повреждены жилые дома, есть раненые. Об этом написал в Telegram мэр Александр Сенкевич.

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Сенкевич написал, что целью оккупантов стали жилые дома.

"Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу позже," – написал он.

Результаты обстрела Николаева 28 мая (Фото – Головне управління ДСНС у Миколаївській області)

Результаты обстрела Николаева 28 мая (Фото – Головне управління ДСНС у Миколаївській області)
Сергей Бережной
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Николаев ракетные обстрелы
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