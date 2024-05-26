Россия производит снаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле, чем Запад
Фото: EPA / KATERYNA KLOCHKO

России удается производить артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западным партнерам Украины, и примерно в четыре раза дешевле, пишет Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain & Company (входит в "большую тройку" вместе с McKinsey и BCG).

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Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему у России есть пятикратное преимущество в снарядах над Украиной.

Военным приходится экономить снаряды и стараться использовать их как можно лучше. "Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", — сказал Sky News артиллерист 57-й бригады, отражающей наступление России в Харьковской области.

По оценке Bain & Company, в 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн. артиллерийских снарядов против 1,3 млн. снарядов Запада.

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Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, выпускаемых в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, в то время как заявленная себестоимость российского производства – около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, используемый российской армией.

Анализ Bain основан на открытых источниках информации.

Украине не хватает не только артиллерийских снарядов.

Из-за дефицита боеприпасов во время обучения новобранцы, проходящие обучение в Великобритании, вынуждены делать вид, что стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW, пишет Sky News. По словам военных ВСУ, боеприпасов хватает только для использования на фронте.

Фабрика Thales в Белфасте, где собирают эти ракеты, работает всего четыре дня в неделю с 7:00 до 16:00, хотя планировалось, что график работы будет увеличен.

Несмотря на короткий рабочий день, Thales Belfast сумела увеличить производственные мощности N-LAW вдвое. Директор фабрики Филип МакБрайд сказал, что это не предел, но нужен заказ от министерства обороны Британии: "Чем раньше поступит заказ, тем быстрее мы сможем увеличить производство".

  • Украина пытается самостоятельно производить часть боеприпасов. Укроборонпром уже смог наладить серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, теперь постепенно переходит к изготовлению боеприпасов калибров НАТО – 60-мм минометных мин.
  • Частный бизнес больше хочет инвестировать в "секси-сторе, как дроны", а не что-то такое сложное, как снаряды, недавно пожаловался один из собеседников Reuters во власти Украины.
  • Чтобы стимулировать производство боеприпасов, Кабмин установил маржу на уровне 25%.
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