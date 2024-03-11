РФ, ймовірно, зможе виробити зброї ще на кілька років війни, але її якість сумнівна – WSJ

За словами високопосадовця НАТО, Росія, найімовірніше, зможе продовжувати свої військові зусилля ще від двох до п’яти років

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Здатність Росії випускати ракети, танки та снаряди "посилила тиск на Україну", але аналітики сумніваються, що це зможе тривати довго. Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників зазначив, що через посилення виробництва зброї страждає російська економіка, а якість нового озброєння — "сумнівна".

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За словами високопосадовця НАТО, Росія, найімовірніше, зможе продовжувати свої військові зусилля ще від двох до п’яти років у теперішньому масштабі.

За даними видання, принаймні дві європейські військово-розвідувальні служби також вважають, що РФ може виробити достатньо зброї, щоб вистачило ще на кілька років. Однак зростання військового виробництва відображається на економіці Росії й може бути нестійким, враховуючи відтік інвестицій, робочої сили та матеріалів з інших секторів російської економіки.

Журналісти зазначили, що Росія занурилася в запаси старих артилерійських боєприпасів. За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії, цей запас зараз становить приблизно 3 млн снарядів, значна частина яких "у поганому стані".

Королівський інститут оборонних досліджень та інші аналітики наголосили, що російського внутрішнього виробництва боєприпасів "недостатньо", щоб задовольнити її потреби для війни проти України. А це означає, що Москва стане ще більш залежною від допомоги таких союзників як Китай, Іран і Північна Корея, зазначило видання.

За даними WSJ, деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між нововиробленими зразками бронетехніки та старими моделями, вивезеними зі зберігання та відремонтованими.

"Вони нарощують цифри", — сказав дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Джерстад.

Наприклад, як акцентували журналісти, танковий завод Омсктрансмаш в Омську виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускалися з 1970-х років, і Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такої гарної якості, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

24 лютого військовий оглядач Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що на рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками.

заявив, що на рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками. 26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

Росія виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько трьох млн на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, наданими CNN, а також співрозмовниками, які обізнані щодо зусиль Заходу з озброєння України.

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