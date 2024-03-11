РФ, вероятно, сможет произвести оружие на пару лет войны, но качество сомнительно – WSJ

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия, вероятнее всего, сможет продолжать свои военные усилия еще от двух до пяти лет

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб).

Способность России производить ракеты, танки и снаряды усилила давление на Украину, но аналитики сомневаются, что это сможет продолжаться долго. Wall Street Journal со ссылкой на собеседников отметил, что из-за усиления производства оружия страдает российская экономика, а качество нового вооружения — сомнительное.

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По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия, скорее всего, сможет продолжать свои военные усилия еще от двух до пяти лет в нынешнем масштабе.

По данным издания, по крайней мере две европейские военно-разведывательные службы также считают, что РФ может произвести достаточно оружия, чтобы хватило еще на несколько лет. Однако рост военного производства отражается на экономике России и может быть неустойчивым, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики.

Журналисты отметили, что Россия погрузилась в запасы старых артиллерийских боеприпасов. По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании, этот запас сейчас составляет около 3 млн патронов, значительная часть которых в плохом состоянии.

Королевский институт оборонных исследований и другие аналитики подчеркнули, что российского внутреннего производства боеприпасов недостаточно, чтобы удовлетворить ее потребности в Украине. А это означает, что Москва станет еще более зависимой от помощи таких союзников как Китай, Иран и Северная Корея, отметило издание.

По данным WSJ, некоторые аналитики ставят под сомнение российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новопроизведенной бронетехникой и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

"Они наращивают цифры", – сказал исследователь Международного института стратегических исследований Майкл Джерстад.

Например, акцентировали журналисты, танковый завод "Омсктрансмаш" в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.

24 февраля военный обозреватель Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что в год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирование над российскими захватчиками.

заявил, что в год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирование над российскими захватчиками. 26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила лишь 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около трех млн в год, согласно оценкам разведки НАТО по российскому оборонному производству, предоставленным CNN, а также собеседникам, знакомым с усилиями Запада по вооружению Украины.

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