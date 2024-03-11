Російське виробництво снарядів для війни проти України втричі перевищує США та Європу – CNN

За даними співрозмовників видання, РФ зараз випускає близько 10 000 снарядів на день, тоді як з українського боку – 2 000

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Росія виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько трьох млн на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, наданими CNN, а також співрозмовниками, які знайомими з зусиллями Заходу з озброєння України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Разом США і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів на рік для відправлення до Києва, повідомив виданню високопосадовець європейської розвідки.

За даними співрозмовників видання, Росія зараз випускає близько 10 000 снарядів на день, тоді як з українського боку – лише 2 000 на день. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях вздовж фронту співвідношення ще гірше.

Військові аналітики зазначили, що результати війни будуть залежати від того, "хто випустить більше артилерійських снарядів".

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо, – це боєприпаси. Це артилерійські снаряди, тому що саме в цьому Росія має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою", – сказав представник НАТО.

Високопоставлений представник армії зазначив, що американські військові поставили собі за мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року – менше половини російського щомісячного виробництва – і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд заблоковано в Конгресі США.

"Те, в чому ми зараз перебуваємо, – це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", – сказав він.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

7 березня президент Чехії заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України.

Наступного дня у Чехії спростували заяву Павела про те, що країні вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів: зазначили, що Павел, ймовірно, говорив про перший етап постачання, а ініціативу поки що не закрито.

10 березня президент Чехії заявив, що українські військові можуть отримати 800 000 артилерійських боєприпасів упродовж кількох тижнів.

Також читайте: Зеленського просять усунути перешкоди для виробництва боєприпасів. З'явилася відповідь