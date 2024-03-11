800 000 снарядів для України. Павел: Якщо не буде проблем – прибудуть протягом декількох тижнів

Петер Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що українські військові можуть отримати 800 000 артилерійських боєприпасів впродовж кількох тижнів. Про це повідомило видання Bild.

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"Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів", – сказав Павел.

Збір на артснаряди для українських військових тривав майже місяць. У середині лютого Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші.

Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

7 березня президент Чехії заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України.

Наступного дня у Чехії спростували заяву Павела про те, що країні вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів: зазначили, що Павел, ймовірно, говорив про перший етап постачання, а ініціативу поки що не закрито.

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