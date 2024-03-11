800 000 снарядів для України. Павел: Якщо не буде проблем – прибудуть протягом декількох тижнів
Президент Чехії Петр Павел заявив, що українські військові можуть отримати 800 000 артилерійських боєприпасів впродовж кількох тижнів. Про це повідомило видання Bild.
"Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів", – сказав Павел.
Збір на артснаряди для українських військових тривав майже місяць. У середині лютого Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші.
Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.
- 7 березня президент Чехії заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України.
- Наступного дня у Чехії спростували заяву Павела про те, що країні вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів: зазначили, що Павел, ймовірно, говорив про перший етап постачання, а ініціативу поки що не закрито.
Також читайте: Зеленського просять усунути перешкоди для виробництва боєприпасів. З'явилася відповідь