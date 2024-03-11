800 000 снарядов для Украины. Павел: Если не будет проблем – прибудут через пару недель

К инициативе присоединились разные страны Европы, в том числе Норвегия, Франция, Бельгия, Германия, Литва и Латвия

Петер Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские военные могут получить 800 000 артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель. Об этом сообщило издание Bild.

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"Если не будет фундаментальных проблем, боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель", – сказал Павел.

Сбор на артснаряды для украинских военных длился почти месяц. В середине февраля Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги.

Спустя несколько дней президент Франции Эмманюэль Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в частности, чешское предложение.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила лишь 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

7 марта президент Чехии заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины.

На следующий день в Чехии опровергли заявление Павела о том, что стране удалось собрать средства на закупку 800 000 артиллерийских снарядов: отметили, что Павел, вероятно, говорил о первом этапе поставки, а инициатива пока не закрыта.

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