Российское производство снарядов для войны втрое превышает США и Европу – CNN

По данным собеседников издания, РФ сейчас выпускает около 10 000 снарядов в день, в то время как с украинской стороны – 2 000

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около трех млн в год, согласно оценкам разведки НАТО по российскому оборонному производству, предоставленным CNN, а также собеседникам, знакомым с усилиями Запада по вооружению Украины.

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Вместе США и Европа могут производить лишь около 1,2 млн боеприпасов в год для отправки в Киев, сообщил изданию высокопоставленный представитель европейской разведки.

По данным собеседников издания, Россия сейчас выпускает около 10 000 снарядов в день, тогда как с украинской стороны – только 2 000 в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль фронта соотношение еще хуже. Военные аналитики отметили, что результаты войны будут зависеть от того, "кто выпустит больше артиллерийских снарядов".

"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем, – это боеприпасы. Это артиллерийские снаряды, потому что именно в этом Россия имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", – сказал представитель НАТО.

Высокопоставленный представитель армии отметил, что американские военные поставили себе цель производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года – меньше половины российского ежемесячного производства – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере $60 млрд заблокировано в Конгрессе США.

"То, в чем мы сейчас находимся, – это война за производство. Результат в Украине зависит от того, как каждая из сторон подготовлена к ведению этой войны", – сказал он.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила лишь 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

7 марта президент Чехии заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины.

На следующий день в Чехии опровергли заявление Павела о том, что стране удалось собрать средства на закупку 800 000 артиллерийских снарядов: отметили, что Павел, вероятно, говорил о первом этапе поставки, а инициатива пока не закрыта.

10 марта президент Чехии заявил, что украинские военные могут получить 800 000 артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель.

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