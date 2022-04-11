Россия снова обстреляла железнодорожную станцию на востоке Украины, без жертв

Российские войска в ночь на понедельник обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

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"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", – заявил он.

Пострадавших и погибших в результате обстрела нет.

"Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть. Но это железо, восстановим", – сказал он.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли удар Точками-У по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В тот момент тысячи людей на вокзале ждали эвакуации в безопасные регионы Украины. В результате обстрела погибли 57 человек, еще 114 по состоянию на 10 апреля оставались в больницах с ранениями разной степени тяжести.

Андрей Водяный

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