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Россия создает канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию – разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 14:35
Россия создает канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию – разведка - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны считает, что Россия пытается создать канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. Об этом сообщается на странице ГУР МО в Facebook.

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Из-за международных санкций Россия не может самостоятельно импортировать обширную номенклатуру товаров военного, двойного и гражданского назначения.

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"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – утверждает разведка.

Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Другим каналом снабжения в Россию товаров техники, электроники и оптических приборов может быть Восточная Азия.

  • 3 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет вводить экономические санкции против России, поскольку это якобы противоречит "национальным интересам" Грузии и ее народа.
Андрей Водяный
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Россия санкции против рф Грузия Ираклий Гарибашвили
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