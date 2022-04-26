Россиян заманивают на войну в Украине узаконенным мародерством – разведка
Российские военкоматы привлекают людей в армию, предлагая им высокую зарплату и возможность безнаказанного мародерства, заявило во вторник Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"Если во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", – сообщили в ГУР.
По данным военной разведки Украины, только в центральном военном округе РФ с января по апрель 2022 года был заключен 2861 контракт на прохождение военной службы.
Список этих людей опубликован на сайте ГУР.
"Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники", – отметили в разведке.
- В Великобритании недавно заявили, что военные РФ имеют также "негласное разрешение" на изнасилования в Украине.
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