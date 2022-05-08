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Россияне убили 225 детей в Украине. Больше всего пострадавших в Донецкой области – ОГПУ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 10:55
Россияне убили 225 детей в Украине. Больше всего пострадавших в Донецкой области – ОГПУ - Фото
Источник: Владимир Зеленский

Россияне убили 225 детей в Украине с начала большой войны, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Более 413 детей были ранены из-за действий РФ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – отметили в ОГПУ.

Накануне враг сбросил авиабомбу на школу в Белогоровке. Скорее всего, там погибли все 60 скрывавшихся людей.

Из-за обстрела "Градами" жилого сектора Приволье погибли два ребенка – 11 и 14 лет.

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Катерина Амеліна
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погибшие дети война с россией Офис генпрокурора
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