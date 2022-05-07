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Оккупанты обстреляли город и поселок в Луганской области: погибли двое детей, двое ранены

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 22:36
Оккупанты обстреляли город и поселок в Луганской области: погибли двое детей, двое ранены - Фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты накрыли "Градом" жилой сектор города Приволье Луганской области. Погибли двое детей. Женщина и еще два ребенка тяжело ранены. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Снаряды, по его словам, прилетели в дома.

На одной из улиц во дворе обнаружили два тела мальчиков 11 и 14 лет. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения, сообщил Гайдай.

Оккупанты обстреляли город и поселок в Луганской области: погибли двое детей, двое ранены

На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше, предупредил он.

"Русский мир" отнимает жизнь у нашего будущего – у наших деток. Эвакуируйтесь! Позаботьтесь о детях! Чего Вы ждете?" – написал глава ОВА.

Также, по его информации, россияне сбросили авиабомбу на школу в поселке Белогоровка, что возле Лисичанска.

Оккупанты обстреляли город и поселок в Луганской области: погибли двое детей, двое ранены

Там сейчас горячая точка, отмечает Гайдай, оккупанты пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.

В школе, по его словам, пряталось почти все село, все, кто не успел эвакуироваться. "После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", – отметил глава ОВА.

Он сообщил, что в школе находились около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Оккупанты обстреляли город и поселок в Луганской области: погибли двое детей, двое ранены

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Вадим Ребрина
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обстрел луганская область Сергей Гайдай
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