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С начала войны погибли минимум 474 гражданских, ранены более 800 – ООН

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 05:08
С начала войны погибли минимум 474 гражданских, ранены более 800 – ООН - Фото
Авиаудар России по Сумам (фото 2 - Дмитро Живицький, Telegram)

С начала вторжения России в Украину погибли минимум 474 гражданских лица, еще 861 человек ранен. Реальные числа, вероятно, выше, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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С 04:00 24 февраля 2022 до 24:00 7 марта 2022 УВКПЧ зафиксировало 1335 жертв среди гражданского населения: 474 убитых и 861 раненых.

Среди погибших – 97 мужчин, 54 женщины, восемь мальчиков и четыре девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых – 76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и три мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен.

УВКПЧ считает, что реальные числа – выше. Получение информации осложняется интенсивными боевыми действиями.

Отмечается, что большинство жертв пострадали от применения взрывного оружия с большой площадью поражения, в том числе ракетных и авиационных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Марк Сировой
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