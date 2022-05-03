С первых дней защищал Мариуполь. На Азовстали погиб полицейский Даниил Сафонов

Погиб один из защитников Мариуполя, полицейский Даниил Сафонов, сообщает Громадське со ссылкой на руководителя патрульной полиции города Михаила Вершинина.

Сафонов с первых дней защищал Мариуполь от оккупантов.

Умер на территории Азовстали 2 мая. С ним еще двое бойцов, которые выполняли боевое задание и, возвращаясь, попали под минометный обстрел.

"Хороший светлый парень, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это большая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – сказал Вершинин.

Издание пишет, что Сафонов – переселенец из Донецка. После 2014 стал военным, три года был в АТО, после чего вернулся в Мариуполь. А в 2019 году стал патрульным.

Катерина Амеліна

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