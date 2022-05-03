UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С первых дней защищал Мариуполь. На Азовстали погиб полицейский Даниил Сафонов

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 17:40
С первых дней защищал Мариуполь. На Азовстали погиб полицейский Даниил Сафонов - Фото
Фото с твиттер-страницы Даниила Сафонова

Погиб один из защитников Мариуполя, полицейский Даниил Сафонов, сообщает Громадське со ссылкой на руководителя патрульной полиции города Михаила Вершинина.

Сафонов с первых дней защищал Мариуполь от оккупантов.

С первых дней защищал Мариуполь. На Азовстали погиб полицейский Даниил Сафонов

Умер на территории Азовстали 2 мая. С ним еще двое бойцов, которые выполняли боевое задание и, возвращаясь, попали под минометный обстрел.

"Хороший светлый парень, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это большая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – сказал Вершинин.

Издание пишет, что Сафонов – переселенец из Донецка. После 2014 стал военным, три года был в АТО, после чего вернулся в Мариуполь. А в 2019 году стал патрульным.

Читайте также
Россияне штурмуют Азовсталь. В "Азове" говорят, что ситуация сложная
Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь Азов Даниил Сафонов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 