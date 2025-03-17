СБУ запретила въезд в Украину румынскому политику Диане Шошоаке, писавшей письма Путину

Запрет продлится три года

Диана Йованович-Шошоаке (Фото: Robert Ghement/EPA)

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну румынской политике Диане Йованович-Шошоаке, поддерживающей Россию и ее войну.

Запрет для главы пророссийской партии "SOS Румыния" продлится три года.

СБУ отмечает, что политик пишет письма диктатору Владимиру Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение России и призывает к захвату Украины.

Вместе с этим Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в том числе в ее западных и юго-западных областях, пишет спецслужба.

Ведомство добавляет, что иностранка регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений в Румынии и других странах ЕС.

"Служба безопасности продолжает документировать подрывную деятельность зарубежных приспешников России, угрожающих государственной безопасности Украины, и в рамках законодательства продолжит принимать все необходимые меры по защите национальной безопасности нашего государства", – отмечается в сообщении.

В октябре 2024 года Шошоаке исключили из списка кандидатов на предстоящие президентские выборы. В марте 2025 года ее не допустили к повторным выборам.

После этого она опубликовала в Facebook письмо диктатору Путину, в котором, в частности, пожаловалась на недопуск к выборам и посягнула на украинские территории, контролируемые Румынией между Первой и Второй мировыми войнами.