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Швеция отправит ВСУ дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 19:19
Швеция отправит ВСУ дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Швеция направит Украине еще 5000 противотанковых комплексов, заявил шведский министр обороны Петер Хультквист, передает Sverigesradio.

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Швеция уже присылала Вооруженным силам Украины точно такое же количество противотанковых комплексов.

  • Еще в феврале Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы. Однако позднее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.
  • Также Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.
Станислав Погорилов
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агрессия России швеция противотанковые комплексы
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