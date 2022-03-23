Швеция отправит ВСУ дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия
23.03.2022, 19:19
Фото: Генштаб ВСУ
Швеция направит Украине еще 5000 противотанковых комплексов, заявил шведский министр обороны Петер Хультквист, передает Sverigesradio.
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Швеция уже присылала Вооруженным силам Украины точно такое же количество противотанковых комплексов.
- Еще в феврале Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы. Однако позднее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.
- Также Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.
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