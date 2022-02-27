Швеция отправляет ВСУ по 5000 противотанковых гранатометов, касок и бронежилетов
27.02.2022, 20:48
Магдалена Андерссон (Фото: EPA-EFE/Pontus Lundahl)
Правительство Швеции направит Украине военную помощь, в том числе противотанковое оружие. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, сообщает Reuters.
Теперь Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.
По словам Андерсон, в Украину будут отправлены 5000 противотанковых гранатометов, по 5000 касок и бронежилетов, а также 135 000 полевых пайков.
- В начале февраля Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы.
- Вчера Германия решила, что поставит Украине летальное оружие: 500 Stinger и 1000 против танков.
- Сегодня Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.
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