Швеция отправляет ВСУ по 5000 противотанковых гранатометов, касок и бронежилетов

Правительство Швеции направит Украине военную помощь, в том числе противотанковое оружие. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, сообщает Reuters.

Теперь Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.

По словам Андерсон, в Украину будут отправлены 5000 противотанковых гранатометов, по 5000 касок и бронежилетов, а также 135 000 полевых пайков.

В начале февраля Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы.

Вчера Германия решила, что поставит Украине летальное оружие: 500 Stinger и 1000 против танков.

Сегодня Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.

Валерия Кондратова

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